Arto Arsenyan’ı Kaybettik

Aren Perdeci ile Ela Akyamaç’ın yönettiği Yitik Kuşlar (Lost Birds) adlı filmde Papaz Mesrop’u canlandıran Arto Arsenyan, 30 Ekim 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. Filmde 1915 yılında Anadolu’da bir Ermeni köyünde, varlıklı bir ailenin çocukları olan Maryam ve Bedo’nun hayatlarından bir kesit anlatılıyor. En büyük tutkuları besledikleri kuşlar olan çocuklar bir sabah kuşlarına bakmak için evden kaçar giderler. Döndüklerinde ev ve köy bomboştur. Köy adeta hayalet bir köye dönüşmüştür, çocukları zorlu bir macerada beklemektedir. Arto Arsenyan’a tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.