8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali Finalist Filmler Belli Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali, sinemadan aldığı ilhamla yeni normale uygun biçimde “çevrimiçi” olarak sekizinci kez sinemaseverlerle buluşacak. 29 Ekim’de başlayacak ve 31 Ekim’e kadar devam edecek festivalin yarışma kısmına 238 film başvurdu. Festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 10’ar film yarışacak. Yarışacak filmler arasında Ada’m, Adana: Köprü Başı, Bir Varmış Bir Yokmuş, İnziva, Rüya Makamı, Uzun İnce Bir Yoldayım, Kulak Misafiri, Meryem Ana, Kuraklık Zamanlarında, Oda 5, Paydos, Levanten gibi filmler var.

Basın Bülteni

