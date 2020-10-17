5 Silahşörler, İlk Gösterimini İngiltere’de Gerçekleştiriyor

Serdar Pehlivanoğlu’nun yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı sinema filmi 5 Silahşörler ilk gösterimini İngiltere’nin Cardiff International Film Festivali’nde gerçekleştirecek. İngiltere’nin Galler bölgesinin başkenti Cardiff’te düzenlenen festival 30 Ekim’de başlayacak. 5 Silahşörler ile birlikte Türkiye’den iki film daha, Omar ve Biz ile Kızım Gibi Kokuyorsun filmleri de festivalde gösterilecek. 2018’de İstanbul’da çekilen film, 2019’da kurgu işlemlerinin bitmesiyle gösterime hazır hale getirildi. 5 Silahşörler’in başrollerinde sinema, tiyatro ve TV dünyasının bilinen oyuncuları Cüneyt Yalaz, Arif Pişkin, Mustafa Turan, Mine Çerçi ve Ladin Avşar oynuyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.