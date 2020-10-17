Kayıp Kız (Yönetmen: Vlad Feier)

Vlad Feier’in yönettiği ve Johnny Whitworth, Maurice McRae, Zazie Beetz ile Afton Williamson’un oynadığı Kayıp Kız (Still Here), önümüzdeki aylarda CJ Entertainment dağıtımıyla Ela Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, hem polisin hem de basının kaybolan bir kız için bazı olaylara nasıl vurdum duymaz yaklaştığını gözler önüne seriyor.