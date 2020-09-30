Keith Thomas’ın yönettiği ve Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed, Ronald Cohen ile Nati Rabinowitz’in oynadığı Ölü Nöbeti (The Vigil), 09 Ekim 2020’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yazar ve yönetmen Keith Thomas’ın perdeye aktardığı korku dolu ilk filminde, genç bir adamdan, eski Ortodoks Yahudi cemaatinin vefat etmiş bir üyesi için gözcülük yapması istenir. Bu inanca göre gözcünün, gömülene dek cenazenin başında beklemesi gerekir. Fakat gönülsüzce yaptığı bu görevde genç adam, kötü niyetli bir ruhun hedefi haline gelir.