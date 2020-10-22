Sinema Sektörü Bir Kez Daha Ankara’da Buluştu

FİYAB Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından organize edilen 2. FİYAB Sinema Sektör Günleri bir kez daha sinema sektörü unsurlarını Ankara’da bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl kamera arkasında çalışan birçok profesyonelin deneyimlerini paylaştığı etkinlik, bu yıl da sinema profesyonellerine ve sinemaseverlere kapılarını açtı. Bu yıl pandemi nedeniyle Altınpark Anfi Tiyatro’da açık havada, 17 – 18 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan etkinliğin mekân sponsorları Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ANFA Genel Müdürlüğü oldu.

Basın Bülteni

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