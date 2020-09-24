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Antalya Altın Portakal Film Festivali Çevrimiçi Etkinlikleri ile Tüm Türkiye’ye Ulaşacak

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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin çevrimiçi etkinlikleri ile festival coşkusu tüm Türkiye’ye yayılacak. Festival, çevrimiçi sinema platformu MUBI ile bu yıla özel bir işbirliğine imza attı ve sinemaseverler için Altın Portakallı Filmler Seçkisi hazırladı. Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında ise sinemacılarla farklı başlıklar altında gerçekleştirilen söyleşiler festival sosyal medya hesaplarından herkesin erişimine açık olacak. Altın Portakal Sinema Okulu dersleri, 04 – 09 Ekim tarihleri arasında, seçilen 250 öğrenciye çevrimiçi sunulacak.

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