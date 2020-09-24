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Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Seçilen Türkiye’nin İlk Çizgi Film Okulu The Cartoon Mill Online ve Akademik Eğitimlerine Başlıyor

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Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçilen, Antalya’nın Kaş ilçesinde Fatih Küçük tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk bağımsız çizgi film okulu Çizgi Film Değirmeni (The Cartoon Mill) Ekim 2020 – Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlediği ve dünyanın çeşitli ülkelerinden animasyon sanatçılarının da yer alacağı online Çizgi Film Enstitüsü ile katılımcılara, çizgi film alanında üretme ve meslek edinme becerileri eğitimi verecek.

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