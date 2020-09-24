8. Boğaziçi Film Festivali’nde Altın Yunus İçin Yarışacak Filmler Belli Oldu

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler belli oldu. Merakla beklenen filmlerin yer aldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus ödülünü kazanacak. Senarist ve yapımcı Tarık Tufan’ın başkanı olduğu ve yönetmen Ramin Matin, görüntü yönetmeni Taner Tokgöz, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve oyuncu Ecem Uzun’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

Flaşbellek

Gelincik

Gölgeler İçinde

Kodokushi

Koku

Kumbara

Mavzer

Nasipse Adayız

Ölü Ekmeği

Sadece Farklı