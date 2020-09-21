Decca Records, Merakla Beklenen Bond Filminin Müzik Albümünü Çıkarıyor

Decca Records, Hans Zimmer’ın 25. James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok’un yeni albümünün cover parçasını 13 Kasım 2020′de piyasaya çıkarıyor Film müziği albümünde Billie Eilish’in, kardeşi Finneas O’Connell ile birlikte yazdığı, Eilish’in seslendirdiği ve BRIT ödüllerinde Hans Zimmer’ın çarpıcı performansının ardından piyasaya çıktığı hafta İngiltere single listesinde birinci sırada yer alan film şarkısı No Time To Die şarkısı da yer alacak. Albümde Eilish’e, Dame Shirley Bassey, Madonna, Adele ve Sam Smith gibi eşsiz şarkıcılar da eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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