Joel Crawford’un yönettiği ve Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds ile Catherine Keener’in seslendirdiği animasyon film Crood’lar 2: Yeni Bir Çağ (The Croods: A New Age), 25 Aralık 2020’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Crood’ların yaşamak için yeni bir yere ihtiyaçları vardır. O yüzden tarih öncesi ilk aile yuva diyebilecekleri daha güvenli bir yer arayışıyla dünyaya doğru yola çıkarlar. Tüm ihtiyaçlarını karşılayan etrafı duvarlarla çevrilmiş, huzurlu cenneti keşfettiklerinde sorunlarının çözüldüğünü düşünürler. Bir şey dışında. Orada zaten başka bir aile yaşamaktadır: Betterman’lar.