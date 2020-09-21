10. Kürt Film Festivali Berlin, 08 – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında yetmişe yakın filmin gösterileceği programıyla sinemaseverlerle buluşuyor. Yıllardır dünyanın dört bir yanından Kürt sinemacıların katılımıyla gerçekleşen ve Kürt sinemasını Avrupalı izleyicilerlebuluşturan Kürt Film Festivali Berlin, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ilk kez “online festival” olarak kapılarını tüm dünyaya açıyor ve geniş bir film seçkisini dijital ortamda festival seyircisiyle buluşturuyor. Böylelikle dünya genelinde çok daha fazla sinemasevere ulaşacak olan festival, Kürt sinemasının son yıllardaki renkliliğini de yakından takip etme fırsatı sunacak.

9. Kürt Film Festivali Berlin’den



Aether

Ağır Yük (Barê Giran – The Heavy Burden)



Annemin Şarkısı (Klama Dayîka Min)

Babamın Sesi (Dengê Bavê Min)

Bağlar



Çirkin Kral Efsanesi

Diren Ayol



Karganın Aşınan Gagası



Rauf

Sisters Apart



Taşa Yazılmış Hatıralar



Toz Bezi

Vegerîna Xizan



Yol

Zor Bir Karar (Biryareke Zor – Ugly Duckling)