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10. Kürt Film Festivali Berlin

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10. Kürt Film Festivali Berlin, 08 – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında yetmişe yakın filmin gösterileceği programıyla sinemaseverlerle buluşuyor. Yıllardır dünyanın dört bir yanından Kürt sinemacıların katılımıyla gerçekleşen ve Kürt sinemasını Avrupalı izleyicilerlebuluşturan Kürt Film Festivali Berlin, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ilk kez “online festival” olarak kapılarını tüm dünyaya açıyor ve geniş bir film seçkisini dijital ortamda festival seyircisiyle buluşturuyor. Böylelikle dünya genelinde çok daha fazla sinemasevere ulaşacak olan festival, Kürt sinemasının son yıllardaki renkliliğini de yakından takip etme fırsatı sunacak.

9. Kürt Film Festivali Berlin’den

Aether
Ağır Yük (Barê Giran – The Heavy Burden)

Annemin Şarkısı (Klama Dayîka Min)
Babamın Sesi (Dengê Bavê Min)
Bağlar

Çirkin Kral Efsanesi
Diren Ayol

Karganın Aşınan Gagası

Rauf
Sisters Apart

Taşa Yazılmış Hatıralar

Toz Bezi
Vegerîna Xizan

Yol
Zor Bir Karar (Biryareke Zor – Ugly Duckling)

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