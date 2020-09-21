Erdem Tepegöz’ün Yeni Filmi Gölgeler İçinde, Moskova Film Festivali’nde Ana Yarışmada

İlk filmi Zerre’yle ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Erdem Tepegöz’ün yeni filmi Gölgeler İçinde, 01 – 08 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışma bölümüne davet edildi. Film, dünya prömiyerini 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirecek ve Kim Ki-Duk, Valeriy Todorovskiy gibi usta yönetmenlerin filmlerinin yer aldığı ana bölümde yarışacak. Türkiye prömiyerini Moskova’dan sonra, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde yapacak filmin başrolünü Homeland ve Prison Break gibi büyük projelerde rol alan Numan Acar üstleniyor.

Basın Bülteni

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