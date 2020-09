8. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı ve Jüri Üyeleri Belli Oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim 3030 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi açıklandı. Yarışma jürisine bu yıl My Nikifor, Plac Bawiciela, Papusza ve Birds Are Singing in Kigali filmlerinin Polonyalı yönetmeni Joanna Kos – Krauze başkanlık edecek. Jüri üyeleri arasında ise yönetmen Ismet Sijarina, Ukraynalı yönetmen Nariman Aliyev, yapımcı Anna Katchko ile Hırvat Film Eleştirmenleri Derneği Başkanı Zlatko Vidackovic yer alıyor.

Basın Bülteni

