Aile Hükümeti, Prodüksiyonuyla da Seyirciyi Etkileyecek

Burak Demirdelen’in yönettiği ve başrollerini Alper Saldıran ile Aslıhan Malbora’nın paylaştığı, Aile Hükümeti, 09 Ekim’de vizyona giriyor. Çekimleri Çanakkale’nin Asos bölgesinde gerçekleştirilen film, mizah yüklü hikâyesini tamamlayan başarılı prodüksiyonuyla seyircinin beğenisini kazanacak. Köy öğretmeni Salih’in, Elaldı köyünü akrabalar arası evliliklerinden kurtarmak için verdiği kahkaha dolu mücadeleyi konu alan filmde 300 figüran rol aldı.

Basın Bülteni

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