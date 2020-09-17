Antalya Film Forum Jürileri Belli Oldu

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un jürileri belli oldu. 05 Ekim’de başlayacak forum kapsamında toplam 470 bin TL para ödülü verilecek. Kazanan projeler, 07 Ekim’de yapılacak ödül töreninde açıklanacak. Forumda bu yıl Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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