Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz’a Takdim Ediliyor

Türk sinemasının önemli film festivallerinden biri olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ustaları bu yıl da unutmuyor. 27. kez düzenlenen festival kapsamında verilen Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri’nin ve Orhan Kemal Emek Ödülü’nün takdim edileceği üç değerli isim açıklandı. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl; sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nur Sürer ile oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz’e; Orhan Kemal Emek Ödülü ise yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Orhan Oğuz’a veriliyor. Üç usta isme ödülleri, festival bitiminde gerçekleşecek Altın Koza Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

Basın Bülteni

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Nur Sürer



Rutkay Aziz

