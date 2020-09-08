Baran Şükrü Babacan, Bir Umut Filmi ve Karakterini Anlattı

Mavi Bisiklet filminin ödüllü yönetmeni Ümit Köreken’in yeni filmi Bir Umut’un başrol oyuncusu Baran Şükrü Babacan, canlandırdığı karaktere dair açıklamalarda bulundu. Halef filmindeki performansıyla 2018 yılında düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Baran Şükrü Babacan, filmin hikâyesi ve daha önce yer aldığı projelerden farkı hakkında da bilgiler paylaştı. Filmde Babacan’a Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu eşlik ediyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.