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2000’lerde İz Bırakan Müzikaller Yapı Kredi Bomontiada’da

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Yapı Kredi bomontiada, Açık Havada Sinema serisine dijital TV platformu puhutv işbirliği ile devam ediyor. 2000’li yıllarda öne çıkan dört müzikal filmden oluşan seçki, her Perşembe saat 21:00’de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Avlu’da gösterilecek. Müzikal film serisi kapsamında 10 Eylül Perşembe günü saat 21:00’de Rami Malek’in müzisyen Freddie Mercury’ye hayat verdiği Bohemian Rhapsody gösterilecek. Film, tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen’in ve Freddie Mercury’nin performansına giden hikâyesi anlatılıyor.

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