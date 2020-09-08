2000’lerde İz Bırakan Müzikaller Yapı Kredi Bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada, Açık Havada Sinema serisine dijital TV platformu puhutv işbirliği ile devam ediyor. 2000’li yıllarda öne çıkan dört müzikal filmden oluşan seçki, her Perşembe saat 21:00’de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Avlu’da gösterilecek. Müzikal film serisi kapsamında 10 Eylül Perşembe günü saat 21:00’de Rami Malek’in müzisyen Freddie Mercury’ye hayat verdiği Bohemian Rhapsody gösterilecek. Film, tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen’in ve Freddie Mercury’nin performansına giden hikâyesi anlatılıyor.