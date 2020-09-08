Uluslararası İzmir Film Festivali’ne Oy Yağıyor

22 – 26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali’ne oy yağıyor. Festival, Türkiye’nin ana akım vizyon filmlerini değerlendiren, halk tarafından oylanan ilk ve tek film festivali olma özelliğini sürdürüyor. Yedinci sanat olarak bilinen sinemanın halkın her kesimine ulaşması için büyük bir şans olan festivalde, bu yıl da kazananlar noter onaylı halk oylamasıyla belirleniyor. ASİTEM Sinema Televizyoncular Meslek Birliği tarafından düzenlenen festivalin oylama sonucu heyecanla bekleniyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.