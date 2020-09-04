Marmaris Film Festivali’nin Ana Jüri Üyeleri Belli Oldu

01 – 04 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 6. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması ve Liselerarası Kısa Film Yarışması’nın ana jüri üyeleri belli oldu. Bu sene ulusal ana jüri başkanlığını yönetmen Umut Aral üstlenirken, ana jürinin diğer üyeleri sevilen oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve festivallerin aranan isimlerinden yapımcı Zeynep Ünal oldu. Covid-19 önlemleri çerçevesinde bu sene uluslararası başvuruların kabul edilmediği festivalin ulusal yarışma bölümüne 553 kısa film başvurarak yeni bir rekor kırıldı.

Basın Bülteni

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5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali Kapanışından

