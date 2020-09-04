10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Başvuru Süresi Uzatıldı

Bu yıl yine “Adalet” teması ile 10. kez sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başvuruları 11 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Festivalden yapılan açıklama şöyle: “Yarışmanın amacı adalet temalı en iyi uzun metraj ve kısa metraj filmi seçerek, konusu adalet olan filmlerin yapımını desteklemek ve tartışılmasını sağlamaktır. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması daha önce Türkiye’de ticari gösterime girmemiş, televizyonlarda gösterilmemiş, ticari satışı, dağıtımı veya yayını gerçekleşmemiş uzun filmlerin katılımına açıktır. Başvurular 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 18:00’e kadar devam edecektir.”

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.