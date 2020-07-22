6. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali bu yıl 01 – 04 Ekim 2020 tarihlerinde düzenleniyor. Festivalin bütün işleyişi Covid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilecek. Ülkemizde, resmi olarak salgınının azaldığı, tamamen bittiği veya etkili bir ilaç veya aşıyla önüne geçildiği, sosyal mesafe, seyahat yasağı ve toplu mekânlarda aktivite yasağının tamamen kalktığı takdirde, Festival Komitesi, festival tarihini değiştirecek ve yeni bir işleyiş planı yapacak. Bu yıl, Ulusal Yarışma, kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon olmak üzere dört ayrı dalda yapılacak. Yarışma başvuruları 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.