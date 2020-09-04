Michael Polish’in yönettiği ve Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas ile Kate Bosworth’un oynadığı Fırtınalı Soygun (Force of Nature), 11 Eylül 2020’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Devasa bir kasırganın şehri ele geçirdiği zaman, büyük bir çete soygun için plan yapmıştır ve hemen ardından çete harekete geçer. Suçluların bir binayı ele geçirmeleri sonrasında olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak aniden fırtına çıkması, insanların tahliye edilmesini de çok riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini engelleyen dedektif, onları korurken hırsızlarla da çok zorlu bir savaşa girer.