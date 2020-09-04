Altın Portakal’ın Ulusal Belgesel ve Kısa Yarışma Filmleri Belli Oldu

03 – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışma heyecanı başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde yarışacak ve gösterilecek 12 kısa ve 10 belgesel film belli oldu. Kısa ve belgesel sinemacılara Toplam 90 bin TL desteğin sağlanacağı yarışmaların kazananları 10 Ekim akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.
- Basın Bülteni
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Belgesel Filmler
Ah Gözel İstanbul
Bir Sinema Paradiso Hikâyesi
Tipi
Yangın Yerinde Orkideler
Kısa Filmler
Sarı Siyam Kanocular ve Ev Sahibi
Mamaville
Ondan Bahsetmiyorum