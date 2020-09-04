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Altın Portakal’ın Ulusal Belgesel ve Kısa Yarışma Filmleri Belli Oldu

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03 – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışma heyecanı başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde yarışacak ve gösterilecek 12 kısa ve 10 belgesel film belli oldu. Kısa ve belgesel sinemacılara Toplam 90 bin TL desteğin sağlanacağı yarışmaların kazananları 10 Ekim akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.

Belgesel Filmler

Ah Gözel İstanbul
Bir Sinema Paradiso Hikâyesi

Eğer Ruh Donarsa

Hayalimdeki Sahneler

Maddenin Halleri

Mimaroğlu

Miss Holokost Survivor

Rüzgar Tayı

Tipi
Yangın Yerinde Orkideler

Kısa Filmler

Binbir Gece Masalları

Bir Annenin Sonatı

Biz Bir Aileyiz

Buhar

Cengiz

Kara Kutu

Sarı Siyam Kanocular ve Ev Sahibi

Kırk Mum

Mamaville
Ondan Bahsetmiyorum

Sürgünde Bir Yıl

Tapınak

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