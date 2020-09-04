Altın Portakal’ın Ulusal Belgesel ve Kısa Yarışma Filmleri Belli Oldu

03 – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışma heyecanı başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde yarışacak ve gösterilecek 12 kısa ve 10 belgesel film belli oldu. Kısa ve belgesel sinemacılara Toplam 90 bin TL desteğin sağlanacağı yarışmaların kazananları 10 Ekim akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Belgesel Filmler

Ah Gözel İstanbul

Bir Sinema Paradiso Hikâyesi



Eğer Ruh Donarsa



Hayalimdeki Sahneler



Maddenin Halleri



Mimaroğlu



Miss Holokost Survivor



Rüzgar Tayı



Tipi

Yangın Yerinde Orkideler



Kısa Filmler

Binbir Gece Masalları



Bir Annenin Sonatı



Biz Bir Aileyiz



Buhar



Cengiz



Kara Kutu



Sarı Siyam Kanocular ve Ev Sahibi



Kırk Mum



Mamaville

Ondan Bahsetmiyorum



Sürgünde Bir Yıl



Tapınak

