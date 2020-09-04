8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab Başvuruları Uzatıldı

Bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal uzun metraj, ulusal kısa kurmaca ve belgesel yarışmaları ile festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab için başvuru süresi 11 Eylül’e kadar uzatıldı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmlerden bir tanesi 100.000 TL’lik En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü’nün sahibi olacak. Yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller dağıtılacak.

Basın Bülteni

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