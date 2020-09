Will Wernick’in yönettiği ve Holland Roden, Keegan Allen, Pasha D. Lychnkoff ile Ronen Rubinstein’in oynadığı Follow Me, 25 Eylül 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Vlog hesabında her zaman sınırları zorlayan ve yüz binlerce takipçisine asla unutamayacakları deneyimler yaşatan Cole, bu kez kendisini gerçek bir oyunun içinde bulur. Gerçek ile kurgu arasındaki çizgi kaybolmaya başladığında ise arkadaşlarıyla birlikte gizemli ve tehlike bir dünyanın içine düştüklerini anlarlar. Hayatta kalmak için savaşmak zorunda olan bu arkadaş grubu kendilerini bekleyen kötü olaylardan habersiz mücadele ederler.