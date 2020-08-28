Varna’da Reis Çelik’in Filmine Eleştirmenler Ödülü

Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen uluslararası film festivali ana yarışma seçkisi içinde yer alan Reis Çelik’in son filmi Ölü Ekmeği (Aşıq – Food For A Funeral) ödülle döndü. Love Is Folly adıyla bilinen ve 28.si düzenlenen Varna Uluslararası Film Festivali’nde çeşitli ülkelerden 12 filmin yer aldığı ana yarışma bölümünde Eleştirmenler Ödülü, Ölü Ekmeği filmiyle Reis Çelik’e verildi. Salgın nedeniyle festivale gidemeyen Reis Çelik, düzenlenen ödül törenine bir video mesaj gönderdi.
- Basın Bülteni
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