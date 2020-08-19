Bir Umut Filminin Çekimleri Başladı

Yönetmenliğini üstlendiği ilk sinema filmi Mavi Bisiklet’in ödüllü yönetmeni Ümit Köreken’in T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab’da TRT’nin ortak yapım ödülü desteğini alan yeni filmi Bir Umut’un çekimleri Bursa’da başladı. Filmin çekimleri Covid-19 kapsamında alınan önlemlerle tüm hijyen kurallarına uyularak gerçekleşecek. Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin başrollerinde Halef filmindeki performansıyla dikkat çeken Baran Şükrü Babacan ile Eğreti Gelin filmindeki performansıyla Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu seçilen Eylem Yıldız yer alıyor.

Basın Bülteni

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