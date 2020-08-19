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Ankara Film Festivali’nden Vişegrad Dörtlüsü Klasikleri

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31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin yeni ve klasik filmleri bir araya getiren Dünya Sineması bölümünde gösterilecek Vişegrad Gülümsüyor seçkisi unutulmaz klasikleri sinema perdesinde seyirciyle buluşturacak. 1300’lü yıllara dayanan ve dünyanın en eski uluslararası işbirliklerinden biri olan Vişegrad Dörtlüsü (V4) ülkeleri Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya’dan komedi klasiklerini içeren seçkide, 5 yönetmenin 4 filmi yer alıyor.

Aziz Peter’in Şemsiyesi
(Szent Peter Esernyöje – St Peter’s Umbrella)

Eroica

Kardelen Festivali (Slavnosti Snezenek – The Snowdrop Festival)

Profesör Hannibal (Hannibal Tanar Ur – Professor Hannibal)

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