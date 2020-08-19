Yapı Kredi Bomontiada’da Açık Havada Sinema Keyfi

Yapı Kredi bomontiada Açık Havada Sinema Günleri bu yıl sinema, TV ve eğlence kültürü üzerine içerik üreten Kutsal Motor ekibinin seçkisiyle sinemaseverlerle buluşuyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen Avlu’da gerçekleştirilen gösterimler kapsamında, 26 Ağustos Çarşamba günü 21:00’de, yönetmen Lenny Abrahamson’ın İngiliz punk grubu The Freshies’in üyelerinden ilham alan 2014 yapımı Frank filmi izlenebilir. 02 Eylül Çarşamba günü ise İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino’nun, 76. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını kazanan Muhteşem Güzellik (The Great Beauty) adlı nefis filmi gösterilecek.