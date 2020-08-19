Altyazı’yla Günümüz Sinemasının Yıldız Yönetmenleri Beyoğlu Sineması’nda

Pandemi sonrasında kapılarını 07 Ağustos’ta Şehre Dönüş adlı seçkiyle açan Beyoğlu Sineması, yine özel bir programla izleyicilerini ağırlıyor. 21 – 22 – 23 Ağustos tarihlerinde, Altyazı’yla Günümüz Sinemasının Yıldız Yönetmenleri seçkisi seyirci karşısına çıkıyor. Zamanın ruhunu yansıtan bir derleme olan program, Altyazı Dergisi’nin Güncel Sinemanın Parlayan Yıldızları başlıklı kapak konusunda yer alan 9 film ve filmlere dair iki söyleşiden oluşuyor.

Ay Işığı (Moonlight)



Gece Gelen (It Comes At Night)



Gençlik Başımda Duman (Hardstone)



Monos



Oyunbozan (Systemsprenger – System Crasher)



Peşimdeki Şeytan (It Follows)



Saul’un Oglu (Saul Fia – Son Of Saul)



Sefiller (Les Miserables)



Vox Lux

