Trey Edward Shults’un yönettiği ve Christopher Abbott, Joel Edgerton, Carmen Ejogo ile Riley Keough’un oynadığı Gece Gelen (It Comes at Night), 24 Ağustos 2018’de Chantier Films dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gelecekte dünyanın bambaşka bir hal aldığı filmde Paul, terk edilmiş güvenli bir evde eşi ve oğluyla kendine düzen kurmuş ve onlara huzurlu bir hayat sunmuş bir aile babasıdır. Tüm dünyaya korkutucu bir dehşet saçan, görülmemiş ve alışılmadık bir tehditten korunmak için büyük bir emek harcayan babanın kararlılığı, genç, umutsuz ve çaresiz bir gencin evlerine sığınmak istemesiyle sarsılacaktır.

