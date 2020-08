Christina Aguilera’dan Disney’in Mulan Filmi İçin Çok Özel Bir Şarkı

04 Eylül’de vizyona girecek Mulan için özel bir şarkı yayınlandı: Loyal Brave True. Şarkının klibi DisneyMusicVEVO Youtube kanalından tüm dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Ünlü film yapımcısı Niki Caro’nun, Çin’in efsanevi savaşçısının epik hikâyesine hayat verdiği Mulan filmi, ailesi ve ülkesi için her şeyi riske atan korkusuz genç bir kadının, Çin’in şimdiye kadarki bilinen en iyi savaşçısı olma hikâyesini anlatıyor. The Ballad of Mulan şiirine dayanan film, uluslararası ünlü oyuncuların yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosuna da sahip. Filmde Mulan rolünde oynayan Yifei Liu’ya Donnie Yen, Jason Scott Lee, Gong Li ve Jet Li gibi tanınmış oyuncular eşlik ediyor.

Basın Bülteni

