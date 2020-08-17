Kürtçe Sinema Dergisi Olan Sînemaya Serbixwe’nin 3. Sayısı Çıktı

Kürtçe sinema dergisi olan Sînemaya Serbixwe’nın (Bağımsız Sinema) 3. sayısı dijital olarak yayımlandı. Sînemaya Serbixwe, internet sitesi olarak da özelde Kürt sineması üzerine, genelde de dünya ve Türkiye sineması üzerine güncel haber ve gelişmeleri okurlarına aktarıyor. Sinema e-fanzini olarak yayınlanan Sînemaya Serbixwe, 7 aylık bir aradan sonra 3. sayısıyla e-dergi formatında yayınlandı. Rumet Med, editör yazısında, 2 sayısı e-fanzin olarak yayınlanan Sînemaya Serbixwe’nin bundan sonra e-dergi formatında, yılda iki kez yayımlanacağını ifade etti. 3. sayıda, Kürtçe’nin Kurmancî, Zazakî ve Soranî lehçelerinde yazılan yazı ve makaleler yer alıyor.

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