Altyazı Sinema Dergisi’nin Ağustos 2020 Sayısı Çıktı

Altyazı, Ağustos ayında yayınlanan 198. sayısında, günümüz sinemasının cevherleri üzerine kapsamlı bir dosyayla çıkıyor okurlarının karşısına. 50 Yönetmen: Güncel Sinemanın Parlayan Yıldızları başlığını taşıyan dosyada, dünya sinemasının yükselen yaratıcıları üzerine incelemeler bulunuyor. Derginin ‘hareketli’ kapağında ise, Uzun Kız (Beanpole) filminden bir an yer alıyor. Dünyanın içinden geçtiği yoğun belirsizlik filmlerin üretim ve dağıtımını büyük oranda askıya almışken, Altyazı günümüz sinemasının taşıdığı müthiş potansiyeli görünür kılmayı hedefleyen bir dosya çalışmasına imza atıyor.