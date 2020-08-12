Bosphorus Film Lab’ın Direktörü İpek Tugay Oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab’ın yeni direktörü yapımcı İpek Tugay oldu. TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab’e başvurular devam ediyor. Yapım ve fikir aşamasındaki film projelerinin katılabildiği Bosphorus Film Lab’ın Pitching Platformu’nda yarışan bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü’nü alırken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü’nün sahibi olacak. Work in Progress kapsamında yer alan projeler de 25.000 TL’lik T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını gerçekleştirecek.

Basın Bülteni

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