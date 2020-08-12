SİYAD – Sinema Yazarları Derneği’nin 52. Ödül Töreni Çevrimiçi Yapılıyor

SİYAD – Sinema Yazarları Derneği, 52. SİYAD Ödül Töreni’nin 23 Ağustos 3030 Pazar akşamı saat 20:00’de youtube üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağını açıkladı. 26 Mart 2020 Perşembe akşamı Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılması planlanan tören yaşamakta olduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Törende önce adayların VTR’leri yayınlanacak, devamında Tuğrul Tülek, adayları ve ödül alan filmleri sunacak. Törende ayrıca, bu yıl içinde hayatını kaybeden sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan’ı ve sinema sektörünün diğer kayıplarını anan bir video da gösterilecek.

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