Ip Man 4: Final, Türkçe Dublaj ve Altyazı Seçeneğiyle 14 Ağustos 2020’de Tekrar Vizyonda

On yılı aşkın süredir devam eden ve doğu dövüş sanatlarını beyazperdeye en iyi şekilde yansıtan, Ip Man serisinin son bölümü Ip Man 4: Final, tekrar gösterime sunuldu. Dövüş sanatını kötüye kullananlara karşı savaş açan Ip Man, güç, ustalık ve tevazuyu birleştirerek bir çok öğrenci yetişirmiş, yaşayan en büyük ustadır. Bruce Lee ile Ip Man 3′teki karşılaşmalarının ardından büyük bir merak uyandıran ikilinin arasında yaşanacaklar son bölümde tüm sorulara cevap verecek. 50 milyon dolarlık bütçesiyle serinin son filmi Ip Man 4: Final sadece dövüş sanatlarıyla değil, yaşam felsefesiyle de tüm dünyayı etkileyen Ip Man’in gerilim dolu macerasını konu alıyor.

Basın Bülteni

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