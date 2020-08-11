Ankara’dan Yerli ve Genç Sinemaya Destek

Ankara Uluslararası Film Festivali’nin sinemamızın yenilikçi projelerine destek olmak amacıyla başlattığı Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması’nın adayları belli oldu. İlk ya da ikinci filmini çekecek sinemacıları destekleyen yarışma, AB Türkiye Delegasyonu’nun yardımıla yapılacak. Yerli sinema endüstrisinin gelişimine ve sinemamızın sanatsal niteliklerine katkıda bulunmayı da amaçlayan yarışmaya bu yıl 71 uzun film senaryosu başvurdu.

Basın Bülteni

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