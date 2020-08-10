İhsan Taş Yeni Filmi ile Yurt Dışına Açılmayı Hedefliyor

Daha önce Kaçış 1950, Temel ile Dursun İstanbul’da ve Parayı Bulduk isimli filmleri hayata geçiren ödüllü yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, yeni projesi ile yurt dışına açılmayı hedefliyor. “Hedefimiz gerek yurt içi, gerekse de yurt dışındaki tüm festivallerde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.” diyen İhsan Taş, bir dede ile lösemi hastası torununun hayat hikâyesini kaleme aldığı Dedemin Gözyaşları isimli yeni projesinde en iyilerle çalışacağının altını çizdi.

Basın Bülteni

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