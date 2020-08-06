21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

21. Uluslararası Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 25 – 27 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenleniyor. İlki 2000 yılında yapılan, 2004 yılında uluslararası boyuta taşınan festivalin bu yılki ana teması “Kültürel Miras ve Korumacılık”, olarak belirlendi. Yurtiçi ve yurtdışından birçok sanatçı ve sanatseveri bir araya getiren festival kapsamında ayrıca Safranbolu’nun tanıtılması ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla Belgesel Film Yarışması ve Fotoğraf Yarışması gerçekleştirilecek, dereceye giren eserler ödüllendirilecek. Son başvuru tarihi 06 Eylül olan yarışmalar için başvurular festival wes sitesinden yapılabiliyor.