Gezen Sinema Tırı Yola Çıkıyor

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Gnel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, yediden yetmişe herkesi ücretsiz olarak sinemayla buluşturmayı hedefleyen Gezen Sinema Tırı yeniden yola çıkıyor. Yaşadığı coğrafyada sinemaya gitme imkânı bulamayan çocukları sinemayla buluşturmak üzere geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Gezen Sinema Tırı bu yıl yine şehir şehir gezecek. Proje kapsamında 07 – 08 Ağustos 2020 tarihlerinde M1 Adana AVM ev sahipliğinde büyük küçük herkesi ücretsiz olarak sinemayla buluşturmaya hazırlanan Gezen Sinema Tırı, Covid-19 salgını sonrası alınan önlemlere uygun halde gösterimler yapacak.