Safranbolu Temalı Belgesel Filmlere Yapım Desteği

Bu yıl 21. yılını kutlayan Uluslararası Altın Safran Film Festivali kapsamında Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması düzenleniyor. Dünya miras kenti Safranbolu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerini, soyut ve somut mirasını konu alan belgesel film projeleri 3 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Verilecek çalışmayla, katılacak belgesel sinemacılara destek olmak, Safranbolu ilçesi ve yöresiyle ilgili öğeleri taşıyan geniş bir arşiv oluşturmak ve yörenin farkındalığını arttırmak amaçlanıyor. Yapılacak yarışmaya son başvuru tarihi 20 Eylül 2020 Pazar olarak açıklandı. Çalışma hakkında daha geniş bilgiye https://altinsafran.org web adresinden ulaşılabiliyor.

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