Sabancı Vakfı, Türkiye’nin İlk Çizgi Film Okulu The Cartoon Mill Her Yaştan Çizgi Film Meraklısına Eğitim Veriyor

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçilen The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni), Fatih Küçük tarafından Antalya’nın Kaş ilçesinde Türkiye’nin ilk bağımsız çizgi film okulu olarak eğitime başladı. The Cartoon Mill’de; çizgi film tarihi, karakter tasarlama ve çizgi film üretme gibi konularda atölyeler düzenleniyor, katılımcılar kendi çizdikleri karakterlerle, çizgi filmler üretmeyi öğreniyor. Okulda, öğrencilerin hikâye anlatımları ve el becerileri de geliştiriliyor.