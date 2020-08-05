TRT’den Türk Yapımcılara Büyük Destek

Dünyanın güçlü yapımcılar ağı EAVE ile iş birliği yapan TRT, Türk yapımcılara büyük destek sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2. 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ndeki özel sunumda EAVE CEO’su Kristina Trapp ile TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven’in duyurusunu birlikte yaptığı iş birliğiyle başvurular sonucunda Türkiye’den seçilen bir yapımcı EAVE TRT bursu almaya hak kazanacak. 2021 EAVE TRT eğitimine katılan yerli yapımcı, EAVE mezunu olacak.

Basın Bülteni

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