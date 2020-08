Kundura Sinema’nın ilgiyle takip edilen açık hava film gösterimleri bu sene MUBI İle Bir Yaz Gecesi Sineması başlığı altında 07 – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Beykoz Kundura’nın Boğaz kenarındaki atmosferinde sinemaseverlerle buluşuyor. Bir Yaz Gecesi Sineması özelinde MUBI Türkiye’nin hazırladığı film programı, bu Cuma günü (07 Ağustos 2020) itibariyle Ağustos ayı boyunca izlenecek.

Aşk Zamanı (In the Mood for Love)



Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name)

Ema

Paris, Teksas (Paris, Texas)