AçıkhavADA Sinema Her Pazar Farklı Bir Adaya Konuk Oluyor, İlk Durak 09 Ağustos’ta Sedef Adası

AçıkhavADA Sinema’da bu hafta; 06 Ağustos Perşembe akşamı, Şener Şen’in oynadığı Züğürt Ağa filmi; 07 Ağustos Cuma akşamı Alfred Hitchcock’un ünlü filmi Kuşlar (The Birds) ve 08 Ağustos Cumartesi akşamı Yorgos Lanthimos’un Oscar’a 10 dalda aday gösterilen filmi Sarayın Gözdesi (The Favourite), Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda gösterilecek. Her hafta Pazar günleri farklı bir adada gösterim yapacak olan AçıkhavADA Sinema, 09 Ağustos Pazar akşamı, dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren, Pedro Almodovar’ın Acı ve Zafer’i (Dolor y Gloria – Pain and Glory) ile Sedef Adası’na konuk olacak.
- Basın Bülteni
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Program:
06 Ağustos Perşembe: Züğürt Ağa
07 Ağustos Cuma: Kuşlar (The Birds)
08 Ağustos Cumartesi: Sarayın Gözdesi (The Favourite)
09 Ağustos Pazar: Acı ve Zafer (Dolor y Gloria – Douleur et Gloire – Pain and Glory)