Altın Kedi İçin Yarışacak Filmler Açıklandı

İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 21. kez İzmirli sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Başta Kültür Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali, 02 – 08 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak. 120 ülkeden 3 bin 500 filmin başvuruda bulunduğu festivalde, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak olan filmler belli oldu. Bu yıl Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması, Karaca Sineması ve Kültür için Alan’ın desteği ile online olarak da gerçekleştirilecek olan İzmir Kısa Film Festivali programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş ilgi için tıklayınız.