15 – 21 Ekim 2020 tarihleri arasında Buca Belediyesi’nin himayesinde İzmir’de gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali’nde yarışacak filmler belirlendi. 95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj film başvuruda bulunarak, toplamda 691 filmin başvurusu alındı. Yarışmaya katılacak yabancı filmlerin tümü Türkiye’de ilk defa gösterilecek. Yarışmaya katılacak yerli filmlerin tümü ise İzmir’de ilk defa gösterilecek. 6. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için 4 dalda yarışacak filmler, iki ayı aşkın yoğun bir çalışma sonucunda altı kişiden oluşan ön jüri değerlendirmesi ile belirledi:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

Aydede (Abdurrahman Öner)

Kapan (Seyid Çolak)

Kızım Gibi Kokuyorsun (Olgun Özdemir)

Locman (Şükrü Alaçam)

Soluk (Özkan Yılmaz)

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

Action (Radoslav Iliev / Bulgaristan)



Ajvar (Ana Maria Rossi / Sırbistan)



All Against All (Andrej Košak / Slovenya)



Grudi (Breasts) (Marija Perović / Karadağ)



Tall Tales (Attila Szász / Macaristan)